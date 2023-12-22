Yılbaşına sayılı günler kala yılbaşı gecesi için planların yapıldığı bugünlerde, en önemli sorulardan biri yılbaşı gecesinde ne giyileceği. Yeni yıla şık ve parlayarak girebileceğiniz, yılbaşı gecesinde ışıl ışıl parlayacağınız elbiseleri sizin için derledik.
Stradivarius Drape Yaka Kısa Elbise
Pull & Bear Dekolteli Parlak Kısa Elbise
Bershka Pullu Zincir Askılı Elbise
Zara Payetli Kadife Elbise
Defacto Bodycon Fit Yılbaşı Temalı Pul Payet Nakışlı Straplez Elbise 219,99 TL
Stradivarius Püsküllü Payetli Elbise
Pull & Bear Düz Yaka Pullu Elbise
Bershka Parlak Askılı Mini Elbise
Zara Çok Yönlü Payetli Elbise
Defacto Yılbaşı Temalı Degaje Yaka Askılı Parlak Kumaş Mini Elbise