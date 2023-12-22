Yılbaşına sayılı günler kala yılbaşı gecesi için planların yapıldığı bugünlerde, en önemli sorulardan biri yılbaşı gecesinde ne giyileceği. Yeni yıla şık ve parlayarak girebileceğiniz, yılbaşı gecesinde ışıl ışıl parlayacağınız elbiseleri sizin için derledik.

Stradivarius Drape Yaka Kısa Elbise

Pull & Bear Dekolteli Parlak Kısa Elbise

Bershka Pullu Zincir Askılı Elbise

Zara Payetli Kadife Elbise

Defacto Bodycon Fit Yılbaşı Temalı Pul Payet Nakışlı Straplez Elbise 219,99 TL

Stradivarius Püsküllü Payetli Elbise

Pull & Bear Düz Yaka Pullu Elbise

Bershka Parlak Askılı Mini Elbise

Zara Çok Yönlü Payetli Elbise

Defacto Yılbaşı Temalı Degaje Yaka Askılı Parlak Kumaş Mini Elbise