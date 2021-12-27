Yılbaşına sayılı günler kala yılbaşı gecesi için planların yapıldığı bugünlerde, en önemli sorulardan biri yılbaşı gecesinde ne giyileceği. Yeni yıla şık ve parlayarak girebileceğiniz, yılbaşı gecesinde ışıl ışıl parlayacağınız elbiseleri sizin için derledik.

Stradivarius Drape Yaka Kısa Elbise 399,95 TL

Pull & Bear Dekolteli Parlak Kısa Elbise 399,95 TL

Bershka Pullu Zincir Askılı Elbise 549,95 TL

Zara Payetli Kadife Elbise 449,95 TL

Defacto Bodycon Fit Yılbaşı Temalı Pul Payet Nakışlı Straplez Elbise 219,99 TL

Stradivarius Püsküllü Payetli Elbise 599,95 TL

Pull & Bear Düz Yaka Pullu Elbise 349,95 TL

Bershka Parlak Askılı Mini Elbise 269,95 TL

Zara Çok Yönlü Payetli Elbise 599,95 TL

Defacto Yılbaşı Temalı Degaje Yaka Askılı Parlak Kumaş Mini Elbise 199,99 TL