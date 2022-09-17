Herkese merhaba! Selam güzel insanlar! Ben geldim! Melduş yine karşınızda! Hem de oldukça dinamik bir konuyla… Ama öncesinde sizlerle biraz konuşalım. Anlatın bakalım nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Hayat nasıl ilerliyor? Hayatınızda ne gibi değişiklikler var? Mesela yeni birileriyle tanıştınız mı? İstediğiniz bir başarıyı elde ettiniz mi? Uzun zamandır çabaladığınız statüye ulaştınız mı? Kazanmak için çok çalıştığınız okulu kazandınız mı?…..

Hayatımızda sürekli ilerleyen değişiklikler var. Sürekli değişiklikler… Rutinler hepimiz için değerli bir konfor alanı evet ama bu rutinler bir şekilde bozuluyor hayatın akışı içerisinde. Bu zaten olmak zorunda olan kaçınılmaz bir oluşum hepimiz için. O halde ne yapmak lazım? Hayatın olağan akışı içinde mental olarak güçlü durmak lazım! Her ne kadar imkansız gözüküyor olsa da……

Peki bu kadar girişi neden yaptık sizce? Ne yazık ki yüzyıllar da geçse üstünden yıllardır tartışıyor olduğumuz bir konuyu benim bakış açımla tekrar ele alıyor olacağız. Ama benim farkımla:)

Hazırsak hadi başlayalım!

Camdan topuklar!

Camdan topukları olan bir ayakkabı düşünün. Sadece topukları camdan yapılmış olan. Attığınız adımın sertlik derecesini siz değil ayakkabınızın camdan topukları belirler değil mi? Mesela sevgiyle attığınız adımlarda topuklarınız göz alır, sinirle attığınız adımlarda ise kırılma ihtimali arttıkça artar… O sebeple oldukça hassas davranmalısınız camdan topuklarınıza zarar gelmemesi için. İşte iş hayatı ve iş hayatında kadın olmak da böyle bir şey…..

Mobing!

Şimdi nasıl yani diye sorabilirsiniz? Kadın olmak zaten malumunuz üzere oldukça zor bir unsur. Biz işin “İŞ Dünyası” kısmına değiniyor olacağız! Kilit noktamız “İŞ dünyasında KADIN olmak!”. Hep söylerler ya “MOBİNG diye bir kavram var bilir misin?” diye…. İşte bu kavramın kadınlar üzerindeki yansıması İş yaşamında nasıl cereyan ediyor bunu sorgulayacağız….

Merak ediyorum!

Ben hep şunu kendime sormuşumdur. Belki dünyadaki en güzel oluşum KADIN OLMAK. Düşünsenize; dilediğiniz gibi giyiniyor, süsleniyor, kendinizi mutlu edebiliyorsunuz. Aynı zamanda dünyaya bir canlı getirebilecek kadar mucizevi ve cesur bir varlık oluyorsunuz. Saçlarınızı bir sağa bir sola savurmak yeterli oluyor mutlu olmanız için. İşte bu kadar güzel oluşumlara ev sahipliği yapan bir şey nasıl bu kadar zor olabilir?….

Kadın…?-erkek…?

İş hayatında mutsuz kadınlar olmasının çok fazla sebebi var güzel insanlar! Her ne kadar iş dünyasında kadınların sayıları, başarıları, görevleri artmış olsa da hala erkek egemen zihniyet ve bu zihniyetin yansımaları devam ediyor. Her zaman PATRON=ERKEK olmalı algısı var! KADIN=ASİSTAN olmalı düşüncesi hakim.

Kadın=?????

Bunun haricinde dişil bir enerjiye sahip olmak da farklı algılanıyor ne yazık ki! Giyiminiz ile ya da tavırlarınızla asla dişil gözükmemeniz gerekli ki; “AMAN ADINIZ ÇIKMASIN!”. Sadece arkadaş, dost, ağabey, kardeş olarak bir çalışma arkadaşınızı göremezsiniz çünkü o bir ERKEK’tir. Maazallah sonra kötü tanımlamalara maruz kalırsınız…. Bir erkeksizi tepeden tırnağa süzebilir ve bunda hiçbir sakınca görmez. Bunun sizi rahatsız edip etmediği ile ilgilenmez çünkü bunda bir sakınca görmez. Sanki doğal bir hakkıymış gibi görür.

Gerçek kötü kim?

Mobing sadece; sözlü faaliyetlerle birisine psikolojik baskı uygulayarak yapılmaz. Yukarıda saydığım maddeler mobing’in en sevimsiz yüzlerinden sadece bazıları. Kaç kadın bu sebepler yüzünden iş hayatından uzaklaştı mesela? Kaç kadın bir daha çalışmamaya yemin etti? Kaç kadın bu sebeplerle yanlış kararlar verdi veya yanlış evlilik yaptı? Bu baskılara dayanamayıp evlilik kararı alan o kadar çok kadın var ki! Neden? Çünkü; “eğer evli olurlarsa kötü kadın olarak algılanmazlar, kuyruk sallamazlar, onların bir yuvası vardır, onların gözü dışarıda olmaz…..”

Dişil güç!

Size bir şey söyleyeyim mi? Bütün bunları geçeceksiniz. Bu saçma sapan bahaneler ile kimse zihnini uyuşturmayacak. Akıllı olacak ve bu kör zihniyetlerin karşısında özgüvenle duracaksınız. Topuklarınızın sesi özgüvenle basacak yere, yüzünüz asılmayacak. Aksine kendinizden, karakterinizden, eğitimizden, duruşunuzdan, kişiliğinizden güç almaya devam edeceksiniz. Kimsenin sizi incitmesine, üzmesine, cesaretinizi kırmasına izin vermeyeceksiniz. Aklınız, mantığınız, fikriniz hür olacak. Duruşunuz net olacak. Bir mesafeniz olacak. Bir hitabetiniz olacak. Erkek gibi olmayın! Olamamalısınız! Eril bir güç ile kendinizi ifade etmeye çalışanlardan biri olmayın asla! Karakterinizi mesafenize yansıtan dişil bir güç olun!…

Evet güzel insanlar ben Melda Özen. Bugün sizlerle iş dünyasında kadın olmak neden bu kadar zor konusu üzerine kısa bir sohbet etmek istedim. Kadın olmayı ve kendinizi sevin. Unutmayın! Özgüvenli kadın güzel kadındır! Kendinize iyi bakın…

Melda Özen

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