Irmak Ünal’dan radikal karar: Tek amacım

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Irmak Ünal aldığı bir kararla çocuklarının eğiti için Bali’ye yerleşeceğini açıkladı. Ünal, Tek amacım kızım Kayla (10) ve oğlum Vadi’nin (7) daha iyi bir eğitim alması. Tabii ben de çeşitli kurslara gideceğim.

“Tek amacım”

Irmak Ünal, almış olduğu bu radikal kararı şu sözlerle açıkladı; “Tek amacım kızım Kayla (10) ve oğlum Vadi’nin (7) daha iyi bir eğitim alması. Tabii ben de çeşitli kurslara gideceğim. Türkiye’ye kaç yıl sonra döneriz bilmiyorum. Plan yapmıyorum, anı yaşıyorum.”

ABD’de yaşamıştı

Güzel oyuncunun eskiden de Amerika Birleşik Devletleri’nde de yaşamıştı. 44 yaşındaki Irmak Ünal, bir süre Bali’de yaşayan fotoğrafçı Bennu Gerede’nin tecrübelerinden de faydalandığını söyledi.