Usta oyuncu Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal, son paylaşımıyla takipçilerini hüzünlendirdi. Üvey babası Erol Tarhan’ı kaybettiklerini açıklayan Ünal, yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafı da Instagram hesabından yayınladı. Ünlü isim, gönderisinde, “Size iyi bir üvey baba olmanın değerinden bahsetmek istiyorum. Saatler önce, 3 yaşımdan beri hayatımda olan, çok sevdiğim üvey babamı kaybettiğimi öğrendim. Neler hissettim bir bilseniz… Bilin de istiyorum. Çünkü örnek olmalı bizim ilişkimiz. Kan bağının ötesinde bir bağ ve sevgi. Sevginin değeri… Bir üvey babanın, bir çocuğun hayatına bu kadar güzel bir dokunuş yapmış olması üvey babalığın değerini hatırlatmalı herkese… Onun kadar hayata bağlı ve pozitif bir insan görmedim ve bana verdiği en önemli derslerden biri hayatın herşeye rağmen yaşamaya değer, çok güzel bir yolculuk olduğudur. Belki de bu yüzden asil bir savaşçı gibi gücünün son damlasına kadar tutundu bu hayata. Ama yorgun bedeni bu sabah yeni bir aleme gitmeyi kabullendi ve en çok sevdiği bizlere veda etti. Çok iyi bir üvey babam vardı benim” ifadelerine yer verdi.

Tarhan’a duygusal bir veda eden 46 yaşındaki oyuncu, “Hep sevgiyle, saygıyla baktı gözlerime. En büyük hayranımdı. Tiyatroda en güzel kıyafetlerini giyer, ilk sırada beni izlerdi, zevkle takdirle. Başarılarımı da, başarısızlıklarımı da en güzel şekilde kabullenip bana destek oldu. Annemi çok ama çok sevdi ve bana sevgi ile ilgili, kadın erkek ilişkisi ile ilgili çok güzel nasihatlarda bulundu. Çocuklarıma olan aşkı zaten dillere destandı. İki doğumumda da Miami’de yanı başımdaydı. Gözleri yaşlı bebeklerimi ilk kucağına alanlardan biri yine Erol babaydı. En yaramaz yaşlarımı da çekti, ergenliğimin doruklarında en huysuz halime de katlandı… En güzel yerleri de gezdik, en sıkıntılı günleri de paylaştık ama birşey hiç değişmedi. O benden hiç vazgeçmedi. Sizin olmayan bir çocuğu sevmek, onunla gülmek, onunla ağlamak… Onunla iyi kötü günde bu hayat yolculuğunu paylaşmak ne kıymetli bir bilseniz. Herkesin önünde ona teşekkür etmek istiyorum. En yalnız hissedeceğim günlerimde saatlerce telefonda benim ağlamalarımı dinlemiş beni sakinleştirmiştir. Sevgi dolu ve anlayışlı bir eş olduğu için, huzurlu bir evde büyüme şansına sahip olmamın sebebi de Erol Tarhan’dır. Kavga, gürültü olmadan kendi içimizde çözdük hep meseleleri. Güzel bir aileyiz biz. Ve seni hep özleyeceğiz ama yaşatacağız da… Dünya görüşün, hayat dersi hikayelerin ve kahkahalarınla… ”Ölüm var madem, yemeli Badem” Erol Tarhan” diyerek sözlerini noktaladı.

Daha sonra Instagram hesabının hikayeler bölümünden de bir paylaşım yapan Irmak Ünal, “Bu dünyadan bir Erol Tarhan geçti. Işıklı yolun açık olsun babacığım. Her şey için, en çok bana babalık ettiğin için teşekkür ederim. Çok kıymetlisin. Seni seviyorum” notunu düştü.