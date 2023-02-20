Gece Gibi Gönlün şarkısıyla tanınan şarkıcı Irmak Arıcı, Kahramanmaraş deprem felaketinden hemen sonra yapılan paylaşımlara sinirlendi.

En Son Haber sitesinin yaptığı habere göre, Arıcı, “Yaptığınız paylaşımlara inanamıyorum, hayretler içerisinde izliyorum. Kaybımız bu kadar büyükken paylaşımlarınızı kınıyorum. Olur da bir gün denk gelirsek görmezden gelirsem bahsettiğim kişileri, yaptığınız ahlak erozyonundandır. Kimse alınıp gücenmesin.” sözleriyle normal hayatlarına dönüp paylaşımlar yapanlara isyan etti.

İlginizi çekebilir: