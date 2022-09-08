Son günlerde özellikle hayranlarının ilgisini üzerlerine çeken Rus model Irina Shayk ile Amerikalı oyuncu Bradley Cooper, bir kez daha sokaklarda sarmaş dolaş görüntülendi. 36 yaşındaki Shayk ile 47 yaşındaki Cooper, birlikte çıktıkları tatilden döndü. Çift, geçtiğimiz gün 5 yaşına gelen kızları Lea De Seine ile birlikte New York’ta bir yürüyüşe çıktı. O sırada da bir an yürümeyi bırakıp birbirlerine sımsıkı sarıldıkları görüldü. Shayk ve Cooper daha önce de sokaklarda samimi görüntüler sergilemişti.

Yaptıkları tatil söylentileri arttırdı

Shayk ile Cooper’ın birlikte tatile çıkması ardından sokaktaki sevgi gösterisi, nişanlıyken ayrılan çiftin yeniden bir araya geldiği iddialarını alevlendirdi. Irina Shayk ile Bradley Cooper, birkaç ay önce de yine New York sokaklarında kol kola görüntülenmişti. Son dönemdeki bu yakınlıkları da Shayk ile Cooper’ın ayrılığa daha fazla dayanamadığına ve yeniden bir araya gelmelerine işaret olarak gösteriliyor.

Bu arada Bradley Cooper ile Irina Shayk’ın, kızları Lea’nın hatırına geçmişte de görüştükleri biliniyor. Lea, bazen babasıyla bazen de annesiyle vakit geçiriyor. Hollywood’un müzmin bekarlarından biri olarak bilinen Cooper’ın babalığı ise çok konuşulan konulardan biri. Dışarıdan bakıldığında kendini kızına adamış bir baba gibi görünen Cooper’ın, gerçekten öyle olduğunu Irina Shayk da doğrulamıştı. Shayk, Cooper’ın kızı için çok iyi bir baba olduğunu anlatmıştı.

İkinci çocuğa sıcak bakıyorlar

Bu arada Irina Shayk ve Bradley Cooper ile ilgili olarak gündeme gelen bir konu daha var. Bu da önceki gün bazı ABD magazin sitelerinde yer aldı. Buna göre Irina Shayk, kızı Lea’nın bir kardeşi olmasını istiyor. Babasının da Cooper olmasından yana. Kendilerine yakın kaynaklara göre; böyle bir istek içinde olan tek kişi Shayk da değil üstelik. Bradley Cooper da yeni bir çocuk fikrine sıcak bakıyor.

“Ona bakınca babamı görüyorum”

Bradley Cooper, Oprah Winfrey’e konuk olduğunda da “Kızımız harika. Ona baktığımda sık sık kaybettiğim babamı görüyorum” demişti. Bradley Cooper, babasını 2011 yılında kaybetti. Cooper, Lea kendisine “baba” diye seslendikçe, kendi babasının ruhunun kızıyla birlikte yaşadığına inandığını da eklemişti.

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