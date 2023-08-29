2019’da oyuncu Bradley Cooper ile birlikteliğini sonlandıran Irina Shayk, Gisele Bündchen’in eski eşi Tom Brady ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Tom Brady ile birlikteliğini önce reddeden ancak daha sonra ünlü aktörün evinden çıkarken görüntülenen Shayk, bu kez eski sevgilisiyle tatile çıktı.

Cooper ile birlikteliğinden Lea De Seine adında kızı bulunan Irina Shayk, deniz kıyısındaki kayalıklarda objektif karşısına geçti. Irina Shayk’ın iddialı pozlarının Cooper tarafından çekilip, çekilmediği ise merak konusu oldu.

Ünlü model, eski sevgilisi ve kızının babası Bradley Cooper’ın da bir fotoğrafına profilinde yer verdi. Öte yandan 2015-2019 arasında aşk yaşayan Irina Shayk ile Bradley Cooper’ın ayrılık nedeni olarak şarkıcı Lady Gaga gösterilmişti. Ünlü oyuncunun adı “A Star Is Born” filmindeki rol arkadaşı Gaga ile aşk dedikodularına karışmıştı. Bradley Cooper, film sonrası Gaga ile çıkan aşk dedikodularıyla alakalı “Rol kesiyorduk. Canlı yayında şarkı söylemekten korktuğum için bunu filmden bir sahne gibi çıkarmaya çalıştık” demişti.