İrem Sak geçtiğimiz yıl eylül ayında görüntülendiği basketbolcu Furkan Korkmaz’ın sevgilisi olmadığını söylemişti. Dün gece Nişantaşı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sak, Furkan Korkmaz ile sevgili olduklarını bu kez itiraf etti

Milliyet’ten Seçkin Şenvardar’ın haberine göre, Nişantaşı City’de objektiflere yakalanan İrem Sak, gazetecilerin sorularını cevapladı. 35 yaşındaki oyuncu, dört ay önce birlikte görüntülenmelerine rağmen ilişkiyi yalanladığı, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşadığını bu kez itiraf etti. İrem Sak’ın, daha önceki açıklama hakkında “Siz de inandınız mı?” sözleri dikkat çekti.

“Artık bütçeye bakar o iş”

İrem Sak, ulusal kanala iş yapmanın şartının bütçeye bağlı olduğunu belirterek, “Artık bütçeye bakar o iş, o kadar uzun süre çalışmanın bir karşılığı olmalı. Öyle motive oluyoruz zaten başka türlü haftanın altı günü o karavanlar öyle çekilmez” dedi.

“Kadın-erkek ücretinin eşit olmamasına takılıyorum”

Setlerde kadın ve erkek oyuncuların eşit ücret almamasının kendisini rahatsız ettiğini vurgulayan oyuncu, “Ücretin düşüp düşmediğine takılmıyorum ama kadın-erkek ücretinin eşit olmamasına takılıyorum” şeklinde konuştu.

“Dünya genelinde olan bir durum bu”

İrem Sak, “Ücretini artıran da var bu dönemde, ‘sırf bir yerde olayım’ diye düşüren de var. Genel olarak bir eşitsizlik var kadın-erkek olarak. Bu eşitsizliğin herkes farkında. Dünya genelinde olan bir durum bu. Aşılacak o kadar çok şey var ki buna sıra gelir mi bilmiyorum açıkçası. Bu konuda daha bilinçli olunması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“O yüzden atmamak daha iyi”

Ünlü oyuncu, sosyal medyadan kendini tamamen çektiğini söyledi: Kendimi sosyal medyadan geri çektim. En son ne zaman paylaşım yaptım hatırlamıyorum. Çünkü rahat, istediğim gibi atamıyorum. O yüzden atmamak daha iyi!

“Benimkisi emeklilik”

Sak, “Bir şey paylaştığımda başka yerlere çekiliyor. ‘Buraya mı çekilecek, şuraya mı şekilecek?’ diye düşünmekten ben olamıyorum. O yüzden hiç olmasın daha iyi. Beni yordular. Benimkisi detoks değil, benimkisi emeklilik” yorumunda bulundu.

“Influencer olmadığımız için”

İrem Sak, “Vallahi bir story attığımda elim ayağım titriyor artık. Artık resmen emekli oldum, atamıyorum artık. Yaklaşık bir sene önce Twitter’ı kapattım. Böyle daha rahat. Kendi hayatımı yaşıyorum. Influencer olmadığımız için, sürekli beslemem gereken bir kitlem de olmadığı için böyle daha iyi” dedi.

“En son duyduğunuz şey doğruydu”

Özel hayatını hakkında da açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki güzel, 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşadığını ilk kez itiraf etti. Sak, “Hayatınızda biri var mı?” sorusunu “Evet, hayatımda biri var. En son duyduğunuz şey doğruydu” şeklinde cevapladı.

o dönem bu ilişkiyi yalanlamıştı

Daha önce Furkan Korkmaz birlikte görüntülenen oyuncu, o dönem bu ilişkiyi yalanladığının hatırlatılması üzerine, “Siz de inandınız mı?” şeklinde karşılık verdi.

İkili, Eylül 2021’de Yeniköy’de bulunan bir kebapçı girişinde objektiflere yakalanmıştı. Bir anda basın mensuplarını karşısında gören İrem Sak, ne yapacağını şaşırmış, “Aman, siz nereden çıktınız?” demişti.