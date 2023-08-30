İrem Sak, sevgilisi Furkan Korkmaz ile birlikte Çeşme’de tatil yapıyor. Kendilerini çeken gazetecileri fark eden Sak, telefonuyla onları çekerek sevgilisine gösterdi ve uzun süre şezlongunda dinlendi.

Sevgilisi ve arkadaşları denize girerken, Sak yan tarafta oturan arkadaşlarının yanına giderek sohbet etti. Akşama doğru denizde olan sevgilisinin yanına gitmek için hazırlanan Sak, etrafına bakarak gazeteci olup olmadığını kontrol etti.

İkili, denizde voleybol ve basketbol oynayarak keyifli zaman geçirdi. Sak, sevgilisi Korkmaz’a sarılarak öpücük verdi. Ünlü oyuncu ve arkadaşları kendilerini görüntüleyen habercilere denizde durup durup baktılar.