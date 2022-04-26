‘Annenin Sırrıdır Çocuk’ isimli dizide ‘Defne’ karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu, Gökhan Türkmen ile konuk olduğu ‘Dayı Show’ isimli Youtube programında şok eden açıklamalarda bulundu. Eskiden yer aldığı bir dizi setinde koluna soğuk çay enjekte edildiğini ve ölümden döndüğünü anlatan Helvacıoğlu, “Sonra oyunculuğa neden devam ettin? ‘Ne kadar saçma bir sektör’ demedin mi?” sorusu üzerine ise Demedim ama o dizide neden devam ettim, bilmiyorum. Yaşım küçüktü, idrak edemedim. Şimdi olsa dava açardım da o zaman buna kafam yetmedi.” cevabını verdi.