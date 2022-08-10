‘Sen Anlat Karadeniz’ dizi projesiyle geniş hayran kitlesine sahip olan İrem Helvacıoğlu, son pozunda yüzündeki değişiklik takipçilerinin gözünden kaçmamış; ünlü ismin burun estetiği yaptırdığı anlaşılmıştı. İrem Helvacıoğlu’nun estetikli hali, hayranlarını ikiye bölmüştü. Başarılı oyuncu için “Eski hali daha güzeldi” diyenler de, “Yakışmış” diyenlerde olmuştu.

Ünlü isim, tüm bunların ardından geçtiğimiz gün Metropol İstanbul’da objektiflere yansıdı. Makyajsız hali ve duru güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken Helvacıoğlu, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti.

Estetik değil, sağlık

Geçirdiği burun estetiği operasyonu ile ilgili sorulan sorulara; “Yıllardır nefes alma problemi yaşıyordum. Bu ameliyat erteleyip de yaptıramadığım bir operasyondu. Estetik değil de sağlık sorunlarından dolayı ameliyat oldum” dedi.

“Beni heyecanlandıracak bir proje ile ekranlarda olmayı ben de istiyorum”

Yeni projeleri hakkında da konuşan Helvacıoğlu; “Dizimiz sezon finali yaptı. Bize gelen tepkiler çok güzeldi. Günlerim senaryo okuyarak geçiyor, beni heyecanlandıracak bir proje ile ekranlarda olmayı ben de istiyorum” dedi

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