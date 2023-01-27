‘Kaçış‘ dizisiyle ekranların karşısına çıkan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, Yolaç Özcan ile sevgili olduklarını yılbaşında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. İlişkilerinde bir ayrılıp bir barışan İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan, aşklarını sonlandırdıkları haberleriyle gündeme gelmişlerdi. İki isim birbirlerini sosyal medyadan takipten çıkarmış ve birbirleri ile olan fotoğraflarını da kaldırmışlardı.

Geçtiğimiz akşam İrem Helvacıoğlu ile Yolaç Özcan, birbirlerini tekrardan sosyal medyadan takip etmeye başladılar.

Daha önce verdiği bir röportajda Özcan ile evlilik düşünüp düşünmediği sorulan başarılı oyuncu, “Bilmem, belki sürpriz olur. Şimdi çok güzel gidiyor ilişkimiz. Olursa öyle bir durum zaten haberiniz olur” şeklinde cevap vermişti.

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