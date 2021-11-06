İrem Helvacıoğlu övgüler yağdırdı

İrem Helvacıoğlu, arkadaşı Yasemin Sakallıoğlu’nu çok yetenekli bulduğunu ve eğlenerek izlediği arkadaşının yükselişini görmenin onu çok mutlu ettiğini ifade ederek hep yanında olacağını söyledi. Helvacıoğlu, arkadaşıyla gurur duyguğunu ifade ederek, “Çok uzun bir süredir videolarını seyredip, çok güldüğüm ve çok eğlendiğim birinin hayallerini bana anlatıp, bunu gerçekleştirmiş olması çok güzel. Gurur duyuyorum. Gerçekten hem çok cesur hem çok güzel yürekli hem çok güçlü, çok yetenekli bir arkadaşım” sözleriyle Sakallıoğlu’nu övdü.

Sözlerinin övgüden çok hissettikleri ve gerçekte olanlar olduğunu vurgulayan Helvacıoğlu, Yasemin Sakallıoğlu’nu desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.