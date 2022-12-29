Geçtiğimiz gün başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, Bebek’te objektiflere takıldı. Görüntülendiğini fark eden Helvacıoğlu, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi. Kendisine yönetilen sorulara, “Gayet güzel gidiyor. Setten çıktım şimdi menajerimle birlikte. Gece başladık, sabah bitirdik. Hâlâ bir enerjim var, onu değerlendiriyorum” diye yanıt veren 32 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarının “Dizi dışında neler yapıyorsunuz. Hayat nasıl gidiyor?” sorusu üzerine, “Çok bir şey yapamıyorum. Çok vaktim yok. Ailemle birlikte vakit geçirmeye çalışıyorum. Annemler buraya geldi yanıma. Kız kardeşim geldi. Yılbaşını onunla beraber geçireceğiz. Her yıl evi tercih ediyorum. Ya arkadaşlarımda, ya da bizim evde buluşuyoruz. Yılbaşında evde olmayı daha rahat görüyorum galiba. Daha keyifli geliyor” ifadelerini kullandı.

İrem Helvacıoğlu, “2022 yılı sizin için nasıl geçti?” sorusuna, “Ben hâlâ Covid etkisinden çıkamıyorum, kaç yıl geçti. Ne oldu, koronavirüs yeni mi bitti, o ne zaman bitmişti, biz ne zaman rahata ermiştik onu düşündüm bir an… Bence güzel geçti yine de. Kazasız belasız bu yılı da devirdik” dedi. Helvacıoğlu, muhabirlerin “Yeni yılda neler bekliyorsunuz?” sorusunu ise, “O kadar beklenti var ki. Her sene beklentiyle giriyorum. Artık beklentimi söylemek istemiyorum galiba” diyerek cevapladı. Ünlü isim İrem Helvacıoğlu, ardından gülerek, “Şu hastalığımın geçmesini istiyorum. Bu yılki beklentim bu. 1 Ocak’tan itibaren bu gribimin gitmesi, öksürmemim kesilmesi. Aynı şekilde setteki bütün arkadaşlarım, menajerim için de geçerli olarak bütün öksürüğümüzün kesilmesini istiyorum” diyerek esprili bir yanıt verdi. Ünlü isim, daha sonra muhabir arkadaşlara teşekkür ederek oradan uzaklaştı.