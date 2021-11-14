İrem Derici’nin sütyeniyle verdiği poz olay yarattı

Dikkat çeken açıklamaları ve cesur pozlarıyla sürekli sosyal medyanın gündeminde kalan İrem Derici, son paylaştığı pozla yine adından söz ettirdi. Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında ilk sıralarda yer alan Derici, paylaştığı son fotoğraf ile binlerce beğeni almayı başardı. Sütyeniyle ayna karşısına geçip poz veren şarkıcı yaptığı paylaşımda, güzel fiziğine dikkat çekerek “Masallara inanma ama bizim fantezilerimiz var” notunu düştü.

Derici‘nin paylaştığı cesur poz, takipçilerinden tam not aldı. Binlerce beğeni alan paylaşımın altında, yapılan yorumlar da dikkat çekti.

Güzel şarkıcı, önceki günlerde çirkin olduğu yorumlarına karşılık kendisini savunan bir hayranına şu şekilde cevap vermişti: “Aşkım o kadar güzelleştim ki yediremiyorlar. Ben bile kendime bakmaya doyamıyorum. Şiir gibi kadın oldum.”