Önceki akşam düzenlenen, 47. Altın Kelebek Ödülleri Töreni’nde ‘En iyi çıkış yapan’ ödülünü vermek için sahneye çıkan İrem Derici, konuşması sırasında yakın dostu Enis Arıkan’a atıfta bulundu. Ünlü şarkıcı, “Enis Arıkan gitti mi? Gittiyse de tüh onun suratına tüküreyim ben! Bütün yaz beraberdik, 2 aydır telefonlarıma çıkmıyor.” diyerek Arıkan’a sataştı.





Derici’nin konuşma videosunu yayınlayan Arıkan, “Lavaboya gitmiştim. İdrar sanmayın, elimi yıkamaya.” şeklinde cevap verdi.

Hemen ardından bir açıklama videosu çeken ünlü oyuncu, “Allah’ım sen adamı rezil edersin. Bir dedim yakışıklı mıyım, yüzüme gözüme bakayım dedim, yüzüme tükürmüş.” ifadelerini kullandı.