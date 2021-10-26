İrem Derici’nin Sapığı Banka Hesabına Para Yağdırdı!

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Youtube üzerinden yayınlanan ‘Bize Kaldı’ programının 1.yıl özel bölümüne konuk oldu. Konsept gereği makyaj yaparak ünlü simalardan haberleri alan programda, bu sefer İrem Derici’den bomba açıklamalar geldi.

İrem Derici, sosyal medya üzerinden iban paylaşma’nın suç olduğunu geçtiğimiz günlerde Derici’ye atılan paraları asistanı ile 3 gün boyunca geri yolladığını sürede bir hayranı sanatçıya oldukça zor anlar yaşattı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici’nin hesabına 25 bin atan sapık hayran, bu parayı ‘onu çok beğendiği için attığını’ söyleyip, adeta şarkıcıyla oyun oynarcasına sürekli banka hesabına parayı geri yolladı. Bu durum karşısında evinde sinir krizi geçiren Derici muhasebecisine emir vererek banka hesabını kapattırdı. Parayı yollayan kişiye kendisine yolladığı tutarın çok daha fazlasını KDV tutarlarını da üzerine ekleyerek 3. Kişiler vasıtasıyla geri yollamayı başardığını söyledi.