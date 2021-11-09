İrem Derici’nin göğüsleriyle ilgili yaptığı dikkat çeken yorumu

Yaptığı açıklamalarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı İrem Derici, konserinde çekilen bir pozunu sosyal medyadan paylaştı. Derici’nin yaptığı paylaşımda fotoğrafının üzerine yazdığı not dikkat çekti. Dudağı hariç vücudundaki çoğu yerin estetik olduğunu söyleyen Derici, yaptığı son paylaşımla göğüsleriyle ilgili esprili bir yorumda bulundu.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan şarkıcı, konserinde çekilmiş olan bir fotoğrafı “4000 Euro verdim diye memintoma mikrofon uzatmışım.” notuyla Instagram hesabından paylaştı.