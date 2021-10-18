İrem Dericinin Bikinili Fotoğrafına Erkek Takipçisinden Skandal Yorum: Birinci Sınıf Silikon

Neredeyse her paylaşımı ve sözleriyle olay olan, geçtiğimiz günlerde bir radyo programında verdiği röportajda gençlik aşkının Mustafa Sandal olduğunu itiraf ederek gündeme oturan ünlü şarkıcı İrem Derici, bu defa sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafa yapılan dikkat çekici bir yorum ile konuşuluyor.

Instagram’da 7.3 milyon takipçisi olan Derici’nin, yaz aylarından kalma derin göğüs dekolteli bikinili bir pozunu “Yaz kafasından çıkmamışımdır “ notuyla paylaşmasının ardından, ünlü şarkıcının fotoğrafını gören bir erkek takipçisi “1. Sınıf Silikon” yorumunu yaptı.