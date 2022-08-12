Geçtiğimiz aylarda Cem Belevi ile ihanet iddialarından dolayı ilişkisini bitiren İrem Derici, yoğun konser temposundan fırsat bulduğu ilk anda tatile koştu. Geçtiğimiz günlerde yoğun tempodan dolayı hastanelik olan İrem Derici, şimdilerde plajda yaptığı hareketi ile adından söz ettiriyor.

İrem Derici kendisini tiye aldı

Oldukça aktif kullandığı sosyal medya hesabından İrem Derici, bikinisiyle şezlongta güneşlenirken içkisini içme şeklini takipçileri ile paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör İrem Derici (@iremderici)’in paylaştığı bir gönderi

Kadehi ayak parmaklarına sıkıştırarak içki içmeyi deneyen ve sonunda başaran İrem Derici, bu eğlenceli anları instagram hesabından “Eli dursa ayağı durmuyo” notu ile kendini tiye alarak paylaştı.

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