Ünlü şarkıcı İrem Derici, önceki gün Ankara’daki müzikseverler ile bir araya geldi. Konserin ilerleyen dakikalarında seyirciler Derici’ye, gündem yaratan açıklamasını hatırlattı. 35 yaşındaki şarkıcı ise “Bu sene Ankara’da pavyon açmazsam yüzüme tükürün” şeklinde karşılık verdi.

Öte yandan Derici, 12 Ocak günü evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sanatçı Burhan Çaçan’ı da anmayı unutmadı. Ünlü isim, “Benim için çok kıymetliydi, Türkiye için çok kıymetliydi, bu hafta kaybettik Burhan Çaçan’ı. Ben ondan ‘Aşkımız Olay Olacak’ söylemiştim biliyorsunuz” diyip,sahnede ‘Aşkımız Olay Olacak’ı söyledi.