Son yayınladığı ‘Aklımda’ adlı şarkısının ardından İzmir Alaçatı’daki bir mekanda sahne alan Hande Yener, büyük bir hayran kalabalığıyla karşılaştı. Yüksek enerjisiyle seyircisini coşturan Yener, sevenleriyle birlikte en sevilen şarkılarını söyledi.

Daha önce aynı mekanda konser veren İrem Derici de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla meslektaşı Hande Yener’e övgü dolu sözlerini iletti. 35 yaşındaki başarılı şarkıcı, Hande Yener’in konser afişinin önünde çektiği videoda “Dünyanın en güzel kadını Hande Yener’i görünce elim ayağım birbirine dolanıyor” sözlerini kullandı. Şarkıcının bu paylaşımına kayıtsız kalmayan Yener ise videoyu Instagram hesabının hikayeler bölümünde paylaştı.