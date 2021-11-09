İrem Derici’den Galatasaraylı Diagne’ye övgü dolu sözler

Her hareketi ve açıklamasıyla gündeme gelen İrem Derici, 2021 yılının başlarında Galatasaray forması giyen Ryan Donk’u beğendiğini söylemişti. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Derici’nin, Galatasaraylı Mbaye Diagne ile ilgili yaptığı paylaşımlar çok konuşuldu.

Geçtiğimiz gün Diagne, gece saat bir buçuk civarında atkısı ve güneş gözlüğüyle İrem Derici’nin ‘Kalbimin Tek Sahibine’ adlı parçasıyla canlı yayın açtı. Bu esnada yayına katılan şarkıcı, aldığı ekran görüntüsünü Instagram hesabından “Yaaa” notuyla Diagne’yi etiketleyerek paylaştı.

Instagram ile yetinmeyip bir de Twitter’dan “Ne yapıyorsun gül bahçem?” diyen Derici, Diagne’ye övgüler yağdırdı.