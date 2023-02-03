Konserlerinde tercih ettiği cesur kıyafetlerin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen İrem Derici gönlünü eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıtutan’a kaptırdı. Geçtiğimiz akşam Atakan Işıktutan ile mekanda görüntülenen İrem Derici, mekandan ayrılırken aşk iddiaları sorularına “Bilemiyorum” yanıtını verirken Işıktutan ise, “Böyle şeylere alışık değilim” şeklinde karşılık vermişti.

Bugün katıldığı Söylemezsem Olmaz programında ise İrem Derici, Atakan Işıktutan ile ilişkisi hakkında “Daha bir hafta olmadı. Ben salak sapalak sabah uyanıp ‘Anne, kızın aşık oldu’ yazdım. Bundan çocuğun da haberi yoktu. Bizim çok ortak arkadaşımız var. Feyyaz Şerifoğlu benim çok yakın arkadaşımdır. Atakan da Feyyaz’ın kuzeni. Sosyal medyadan bir mesajlaşma başladı. Ben 2020’de bir mesaj atmışım ama cevap gelmeyince unutmuşum. Ben gördüğümde onun çok çapkın olduğunu düşünmüştüm ama Allah ailesine bağışlasın melek gibi adam. Bana çok iyi geliyor daha çok yeni.” ifadelerini kullandı.

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