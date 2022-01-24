Ünlü şarkıcı İrem Derici, Kocaeli‘nin Kartepe ilçesindeki konsere giderken yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. İrem Derici, sosyal medya hesabından konser için bekleyen kişilere duyuru yaptı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki konser için özel aracıyla yola çıkan İrem Derici ve ekip arkadaşları karda mahsur kaldı.

İrem Derici açıklamasında: “Kartepe’de bizi bekleyenler beklemeyin. Ne gidebildik, ne de dönebildik. Kaldık. Çok üzgünüm. Beyaz kürküm ve ayakkabılarım. Konseri 5 Şubat’a aldık. Günlerdir bugünü bekledim, psikolojim bozuldu. Gidemedik, dönemiyoruz da… Rezillik” ifadesini kullandı.