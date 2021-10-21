İrem Derici Yine Hayatının Aşkını Bulamadı!

Ünlü popçu İrem Derici kendisinden yaşça küçük ilişkileri ile uzun süredir magazin gündeminde yer alıyor.

İrem Derici kendisi gibi şarkıcı olan yeni sevgilisi Cem Belevi ile soluksuz bir aşka yelken açmıştı ama aradığı aşkı yine bulamadı. Medyada çıkan çalkantılı haberlere göre ünlü popçu, İrem Derici’yi aldatmıştı, ama ikiliden bir açıklama gelmemişti. Akıllarda acaba olabilir mi? sorusunu getirmişti.

Ayrılık ve aldatma haberlerini güçlendiren haber ikiliden geldi, instagram’da birbirlerini takipten çıkaran ikili resmi olarak bir ayrılık haberi yayınlamadı. İrem Derici ve Cem Belevi‘nin hayranları ayrılığı kabullendi.

Yazı Funda Güneş