Her söylediği olay olan ünlü şarkıcı İrem Derici konser tarzıyla ilgi odağı oldu. Başarılı şarkılara imza atan ve şimdilerde eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşan ünlü ismin göğüs dekoltesi adeta nefes kesti.

Konser veren İrem Derici şarkıları ve güzelliği ile sevenlerini adeta büyüledi. Ünlü ismin iddialı göğüs dekoltesine sahip elbisesi dikkat çekti.

Pozlarına Instagram hesabında peş peşe yer veren İrem Derici, paylaşımınsa “Biraz da gözünüz gönlünüz açılsın!” ifadesini kullandı.