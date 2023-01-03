Yılbaşı gecesi Star Tv’de yayınlanan İbo Show‘a katılan İrem Derici’ye program sırasında İbrahim Tatlıses, “Kimseyi bulamadın mı?” sorusunu yöneltti. İrem Derici ise hala bulamadığını hatta geçen sene yine İbo Show’da aldatıldığını itiraf ettiğini, bunun üstüne bir daha ‘çok fena’ aldatıldığını belirterek kahkaha attı.

Geçtiğimiz yıl ünlü şarkıcı Derici , Cem Belevi tarafından aldatıldığını açıklamıştı.

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