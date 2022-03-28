Son dönemde özel hayatıyla gündem olan İrem Derici, geçtiğimiz akşam Etiler’de bir restoranda sahne alan yakın arkadaş Murat Balcı’yı izlemeye gitti. Derici, bir dargın bir barışık devam eden ile ilişkisi hakkında konuştu. Ünlü şarkıcı, kendisi gibi müzisyen olan sevgilisi Cem Belevi ile ilişkilerinde sorunlu bir dönem yaşadıklarını ancak bu dönemi atlattıklarını dile getirdi ve ekledi, “Sorun Cem’de değil, bende. Aslında sıradan, monoton bir ilişki yaşamaktansa böyle hayatı uçlarda yaşamayı seviyoruz. Böyle ayrılıklar besliyor bizi. Çok seviyorum abi ne yapayım? Şu an İzmir’de ailesinin yanında. 35 yaşında bir ergenim maalesef. Bazen fevri davranıp, 15 yaşında gibi hareket ediyorum. Umarım 40 yaşına geldiğimde düzelirim” dedi.