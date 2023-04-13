İrem Derici ve Atakan Işıktutan çifti, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak ve Gizem Karaca’nın başrollerini paylaştığı ‘Özür Dilerim’ filminin geçtiğimiz akşam yapılan galasına katıldı.

Gazetecilerle bir araya gelen ünlü şarkıcı, “Koştur koştur geldik. Ben pek galalara katılmam, konu İbo ve Oğuzhan olunca geldim. Çeşme’ye doğum günümü kutlamaya gittik. Güzel geçti. Çeşme’yi boş görmezdik kolay kolay, bu yüzden o zaman gittik” dedi.

Sevgilisi Işıktutan’ın kendisine çok zorlayıcı antrenmanlar yaptırdığını söyleyen Derici, şu ifadeleri kullandı:

“Bir aydır tayttan başka bir şey giyinmiyorum, sağ olsun deli gibi spor yaptırıyor bana. İlişkimiz gayet güzel gidiyor, kötüye takılırsam evin yolunu bulamam çünkü. Bu yüzden aşkımı haykırmak hoşuma gidiyor.