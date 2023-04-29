Şarkıları, güçlü sesi ve şu sıralar Atakan Işıktutan ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren İrem Derici, paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan İrem Derici, son olarak uçağın tuvaletinde verdiği pozunu paylaştı. Ünlü şarkıcı paylaşımına “Feci bir saldım çayıra modundayım. Düşün ki uçak helasında çektiğim fotoğrafı post attım. Amaaan” notunu düştü.

Sefo’nun yorumu güldürdü

8,6 milyon takipçiye sahip olduğu hesabından bu paylaşımı yapan İrem Derici’ye yorum yağdı. Ünlü şarkıcı ve rapçi Sefo’nun yorumu ise paylaşıma damga vurdu. Sefo “Wc ışığı yeşil olsa da inmeden ç…. yapsam diye beklerken tuvaletteki kişi” yorumu okuyanları güldürdü.