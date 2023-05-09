Başarılı şarkıları ve aşk hayatı ile gündemden düşmeyen İrem Derici sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.

Sevgilisi Atakan Işıktutan ile mutlu bir beraberlik yaşayan Derici sahne aldığı bir akşamdan pozlarını paylaştı. Transparan giyen ünlü isim dekoltesiyle adeta büyüledi.

Derici’nin “Dantellenmiş geceler, kan kırmızı ojeler” notuyla paylaştığı pozlarına yorum yapanlar arasında sevgilisi Atakan Işıktutan da yer aldı. Işıktutan, “İnanılmaz” yorumunu yaptı.

36 yaşındaki ünlü ismin takipçileri ise “Manken gibisin”, “Olay”, “Güzellik halis mi”, “Çok fazla” yorumunda bulundu.

İrem Derici’nin iddialı pozlarını beğenenler arasında Zeynep Bastık, Demet Akalın ve Pelin Öztekin de yer aldı. Instagram hesabında 8,6 milyon takipçisi bulunan Derici sık sık iddialı pozlarını paylaşıyor.