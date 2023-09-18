Atakan Işıktutan ile ayrılığının ardından kız arkadaşlarıyla birlikte soluğu Çeşme’de alan Derici, son olarak rotasını İspanya’ya çevirdi. Tatil fotoğraflarını 8.8 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından paylaşan ünlü isim, tek başına tatile gitmenin kötü tarafından bahsetti:

Yalnız başına tatile gitmenin tek sıkıntısı fotoğraf. Elaleme de veremiyorum ki telefonu, ‘Kardeşim bir çeker misin?’ diye. Böbreğini çalarlar haberin olmaz, öyle muazzam bir hırsızlık var Barcelona’da. Resmen şu güzelliğe yazık oldu, tüüüğ…

Takipçileri, güzel şarkıcıya; “Atakan’dan ayrılmasaydın bunlar olmayacaktı”, “Beni işe al, fotoğraflarını çekeyim” ve “Bir selfie çubuğu işi çözer” gibi mesajlar yazdı.