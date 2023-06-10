Son zamanlarda özel hayatı ve konser maratonuyla adından söz ettiren İrem Derici, kız arkadaşlarıyla tatil yapmak için Barcelona’ya gitti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Derici, teknede verdiği bikinili pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi. İrem Derici bu kareyi paylaşmadan önce selülitlerini sildirdi!

Bir süredir sevgilisi Atakan Işıktutan ile spor yapan ve beslenmesine dikkat eden İrem Derici, teknede bikinisiyle poz verdi. İrem Derici, son olarak arkadaşları Ayla Şahin ve Hande Özkaş ile verdği pozlarını paylaştı. İrem, “Seçilmiş ailem ile bir aradayım; dünyanın en zeki ve en yetenekli kadınları yanımda olduğu için şanslıyım” dedi.