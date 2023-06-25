Ünlü şarkıcı İrem Derici, bir süredir Survivor yarışmasıyla tanınan Atakan Işıktutan ile aşk yaşıyor. Sivri dili ve yaptığı açıklamalar nedeniyle sık sık gündeme gelen güzel şarkıcı, sevgilisiyle birlikte Hürriyet’ten Hakan Gence’nin sorularını yanıtladı. Ünlü çiftin samimi açıklamaları dikkat çekti.

İrem Derici, Atakan Işıktutan’ın garip huylarını açıkladı. Derici, “Sürekli kulağımı kokluyor” dedi. Atakan Işıktutan “en gizli fanteziniz” sorusuna “Koklamak. Benim koku ve ayak takıntım var. Ayaklarımız birbirine değecek” dedi.