Ünlü şarkıcı İrem Derici geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, “Ev ve sahne dışında bir şey yaptığım yok. Cem’le sürekli beraberiz” diyerek konuşan Derici, ardından gelen “Sizi ne zaman evlendiriyoruz?” sorusuna tepki gösterdi. Derici, “Evlenmeyeceğim. Seda ablam bizim için de evlendi. Düğün dernekten nefret ediyorum. Sadece sahneye çıkmayı seviyorum, orada para kazanıyorum” diyerek cevap verdi. Aynı zamanda çocuk istemediğini de belirten ünlü şarkıcı, “Çoluk çocuk istemiyorum. Köpeğime bile zor bakıyorum. 35 yaşındayım. Gezmek istiyorum, görmek istiyorum. Bak Merve (Özbey) ikincisini yapıyor. Ben onlara agu gugu yapıyorum uzaktan, bana yetiyor” ifadelerini kullandı.