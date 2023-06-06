Ünlü isimlerin akın ettiği etkinlikte dilden düşmeye şarkılarıyla ve güçlü yorumuyla adından söz ettiren İrem Derici, ‘Yılın Güçlü Kadın Yıldızı’ ödülüne layık görüldü. Derici’nin ödülünü aldıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasını sevgilisi Atakan Işıktutan telefonuyla kaydetti.

İlişkilerini göz önünde yaşayan mutlu çiftten Derici, sosyal medya hesabından sevgilisinin duygusal anlar yaşadığı görüntüleri “Ah be adam” notuyla paylaştı. 36 yaşındaki sanatçı, bir paylaşımında da heyecandan konuşmasında bahsetmeyi unuttuğu sevgilisine teşekkür etti.

İrem Derici, ödül konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bu gece için değişik bir heyecan yaşıyorum. Menajerim ve basın danışmanımla bir gün bile birbirimize küsmedik, hiç heyecanı dışarıda aramadık. 11 yıldır bileğimizi çürütüyoruz. Bütün aday olan kadınlara teker teker o kadar aşığım ki… Bu ödülü hep beraber aldık gibi düşünüyorum. Anneciğime ve babacığıma da teşekkür etmezsem olmaz. 11 yıldır Cem Yılmaz’ı da tanımayı çok istiyordum. 1,5 saattir ensesini izliyorum. Ensesi bile komik.”