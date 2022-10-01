Geçtiğimiz gün Nişantaşı sokaklarında kameralara yansıyan İrem Derici, görüntü almak için yanına gelen gazetecilerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi. Son birkaç ayda iptal edilen konserlerle ilgili konuşan Derici şu ifadeleri kullandı:

“Hepsinin bir sebebi vardır. Benim konserim de iptal oldu. Üzgünüm tabii ki ama Elazığ’da iptal olan konserim için başka sanatçılara da teklif gitmiş onlar da kabul etmemiş. Bu yüzden biraz da mutluyum. Dayanışma içindeyiz.”

35 yaşındaki ünlü şarkıcı, konuşmasını “Arkadaşlar bunları şimdi unutalım. Yarın benim yoğun bakımdan çıkışımın 5. yılı… Yani ben daha 5 yaşındayım” diyerek noktaladı.

Meslektaşı Cem Belevi ile bir süre aşk yaşayan Derici, basın mensuplarının “Aşk hayatınız nasıl?” sorusu üzerine “Angelina’nın (Jolie) aldatıldığı, Rihanna’nın dövüldüğü dünyada bana ne yapmazlar? Şaka bir yana bunlara hiç zamanım kalmıyor ki… Çok çalışıyorum. Zaten berbatım, bilen de bunu bilerek gelsin. İnşallah ilerleyen zamanda aşk da olur” şeklinde cevap verdi.