Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden İrem Derici ile Atakan Işıktutan, ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ programının konuğu oldu. Snob Magazin’de yer alan habere göre; Ünlü çift, kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Tanışmalarının sosyal medya sayesinde olduğunu söyleyen Işıktutan, “Bir story’me yürüdü işte” dedi.

Sevgilisinin yanıtı üzerine aşkını itiraf eden Derici, “Ne yürümesi, koştum, bir kırmızı kalp attım! Atakan’a at gibi âşığım, sırf at da değil; zürafa, fil, ormanın kralı aslan ya da herhangi bir hayvan, hiç fark etmez. Çok âşığım. Ama o ‘at gibi âşığım’ lafı onunla alakalı değildi” dedi. Konu fantezilerden açıldığında ise Atakan Işıktutan, “En gizli fantezim koklamak. Benim koku ve ayak takıntım var. Ayaklarımız birbirine değecek” ifadelerini kullandı.