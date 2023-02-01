35 yaşındaki ünlü şarkıcı İrem Derici, yeni aşkıyla gündeme bomba gibi düştü. Birçok isimle adı anılan Derici, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından “At gibi aşığım ama hiç çaktırmıyorum süperim.” şeklinde itirafta bulunmuştu.

Alınan bilgilere göre güzel şarkıcı, Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşamaya başladı. İkili geçen günlerde sosyal medya hesaplarından birbirlerini etikeletmeden paylaşımda bulundular. İrem Derici, Instagram hesabından kahvaltı storysini kalp etiketi koyarak paylaşırken Atakan Işıktutan, kahvaltı masasını farklı bir açıdan çekerek paylaşımda bulundu.

Çıkan haberlere göre İrem Derici ve Atakan Işıktutan’ın 2 haftadır aşk yaşadığı iddia edildi.

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