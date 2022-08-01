48. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali, 27 Temmuz günü ziyaretçilere kapılarını açtı. Birçok sanatçının sahne aldığı festivalde son gün İrem Derici ve Aydın Kurtoğlu Rüzgarı rüzgarı esti. Sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Derici, ilginç bir anısını anlattı. Hayatında ilk kez eğlenmek için pavyona gittiğini söyleyen ünlü popçu, “Dün ekiple beraber pavyona gittik. Böyle bir eğlence yok, sabah 06.00’da çıktım” dedi. Pavyondaki dans şovlarını çok sevdiğini belirten Derici, “Bundan sonra beni pavyonlardan toplarsınız” diyerek espri yaptı.

Basın mensuplarının aşk hayatıyla ilgili sorularına 36 yaşındaki ünlü şarkıcı, “25 konser alıyorlar, ben kiminle flörtleşeyim? Adamla yemeğe çıksam uyuyakalırım, çok yorgunum. Eylüle kadar benden aşk beklemeyin” yanıtını verdi.