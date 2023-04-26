Twitter, ödeme yapmadığı için ‘mavi tik’ rozetleri alınan yüksek profilli hesapların rozetlerini yeniden etkinleştirdi. Beyonce, Harry Kane, Richard Osman ve Victoria Beckham rozetlerini geri alanlar arasında yer alırken İrem Derici’nin ise mavi tıkı geri gelmedi.

Ancak İrem Derici mavi tık için bir hayli ödeme yapmıştı. Yıllık ödeme yaparak bir hayli para ödeyen Derici mavi tıkının yok olmasına sinirlendi.

Elon Musk’ı tagleyen Derici paylaşımında “Kız dünya para verdim nerede mavi tıkım b.k yiyen” diyerek tepki gösterdi.

Aylık 150 TL olan mavi tık için İrem Derici yıllık ödeme yapmıştı.