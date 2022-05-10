İrem Derici ve Cem Belevi ikilisi arasında sular durulmuyor . Son olarak Cem belevi’nin dün gece bir konser öncesi verdiği röportajda ihanet iddalarını yalanladığı açıklamalarını duyan Derici çılgına döndü ve instagram üzerinden belevi’ye sert sözlerde bulundu. Eski aşkını uyaran Derici paylaştığı gönderide şu sözlere yer verdi:

“Über samimiyetsiz açıklamayı izledim de…

Ben bi’ kaç saat uyuyup uyanıp her şeyi anlatayım ya, sıktı artık bu sahtekarlık. A’dan Z’ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi he ne dersin?

“Yaz sonuna kalmaz İrem’i şutlarım zaten, şu takvimi bi’ doldurayım şimdi kötü çocuk imajı çizemem” mi olsun ilk konumuz yoksa alevler attığın influencer’lar mı sen seç. Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya bana fark etmez.” ifadelerini kullanarak Belevi’ ye ateş püskürttü Olay sözlerden sonra Cem belevi’nin nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu oldu.