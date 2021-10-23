İrem Derici Cem Belevi ile ilgili konuştu

Şarkıcı İrem Derici Serdar Ortaç’ın konserinde Cem Belevi ile aşk yaşadığı sorularına şaşırtıcı yanıtlar verdi. Derici, “Cevabı bende olan bir konu değil. Hiçbir zaman biriyle beraberim ve ilişkim olduğumu söylemedim. ‘Yalnızım ve hayatımda biri olursa sırtımda getireceğim’ demiştim” dedi.

Seksi şarkıcı, “Neden sosyal medyada takipleşmeyi bıraktınız?” sorusuna da şöyle yanıt verdi, “Takipleşmeyi bırakmadık. Şimdi Serdat Ortaç konserini izlemeye gidiyorum” cevabını verdi.