İrem Derici’yi Nergis Nesrullayeva ile aldattığı iddia edilen Cem Belevi bir açıklama yaparak “Ben aşk şarkıları yazan, hisleriyle hareket eden adam gibi seven bir adamım. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum yok aldatma. Böyle bir şey yok! Kendisini aldatmadım” deyince Derici çıldırdı.

Bu ayrılığa dair 2. Sayfa programına gelen mesaja göre İrem Derici, Cem Belevi’nin arabasının torpidosunda ikinci bir cep telefonu yakaladı. İrem Derici bu cep telefonunu bulunca olaylar gelişiyor. İddiaya göre, Cem Belevi’nin bu gizli bir çapkınlık telefonu. O telefondan influencerlara, başka kızlara mesajlar yolluyor. İrem Derici’ye biri bunu söylüyor, karıştırıyor ve gerçeklerle yüzleşiyor. İddiaya göre İrem Derici’nin bahsettiği ses kayıtları da o telefonda.