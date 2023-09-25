İrem Derici geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ta aldığı sahnede “Çok enerjik ve mutluyum. Yoğun bir konser temposu var ve hiç uyumadan iki gün daha konser vereceğim” dedi ve bütün ünlülerin minimum üç fake (sahte) hesabı olduğunu söyleyip herkesi şaşırttı.

Artık sıkıldığını ve insanların durumlarıyla alakalı yorum yapıp ortalığı kızıştırmak istemediğini söyleyen şarkıcı “Sürekli çalışıyorum, ben artık polemiklerin içine girmek istemiyorum. Herkes birbirini yolsun ve ben uzaktan izleyeyim” diyerek herkesi güldürdü. Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan sosyal medya hesabından sevgilisi Çağlar Ökten ve oğlu Oğulcan Engin dışında herkesi takipten çıkmıştı.

“Seda ablayı takip edeceğim tabii ki”

Muhabirlerin bununla ilgili yorumunu sormasına Derici “Beni de takipten çıktı ama ben ölene kadar Seda ablayı takip edeceğim tabii ki, Safiye Abla üzülmesin Seda Sayan’ın bir bildiği vardır.

Ben hayatımda onlar gibi birbirini öven ve seven bir çift görmedim” diyerek cevap verdi.

Bütün ünlülerin minimum üç fake hesabı olduğunu söyleyen şarkıcı “Fake hesapların daha gerçekci görünmesi için hakkımda kötü haber yaptığınızda gidip kendimiz savunuyorum, diğer fake hesabımdan da. ‘Bu leş kadının nesini savunuyorsun!’ diyorum gerçekçi olması için” dedi.