Mustafa Ceceli, İrem Derici ve Sinan Akçıl, geçtiğimiz gün Bostancı’da ‘Efkar Gecesi’ isimli yeni şarkılarının klip çekimi için objektif karşısına geçti. Gazetecilerle konuşarak klipten bahseden şarkıcılar, “Piyanist 3’ün çıkış şarkısı için beraberiz. Efkar Gecesi şarkısı için çok mutluyuz. İrem’den çıktı bu fikir. Lunapark’a geldik. İlk kez üçlü olarak hareketli bir müzik yaptık. Kapalı bir Lunapark görüyoruz ve ışıkları açıyoruz. En son da yakalanıyoruz ve kaçıyoruz” şeklinde konuştu.

Güzel şarkıcı Derici, “Aşk hayatı deyince bana niye geliyorsunuz? Gariban bir kızcağızım ben” diyerek, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Ben sürekli ‘çok yalnızım’ dedim ama neler yaptım neler! Ben Sinan gibi hızlı değilim ama. Mesaj kutumu size bir açayım var ya…Şu hayatta şu an Ceceli’m Akçıl’ım ile devam ediyorum. Benim ilişkilerim Mustafa ve Sinan’ın onayından geçmek zorunda. Onların sofrasına oturtamayacağım bir insan ile asla beraber olmayacağım. Bir tane aday da getirdim ama onu istemediler. SGK’sı olsun istediler. Serseri gibi geldi onlara.”

İrem Derici, gündem hakkında kendisine yöneltilen “Şarkıcılar dizilere, oyuncular da şarkılara yorum yapıyor. Siz bu duruma neler söylemek istersiniz?” sorusu üzerine, “Merve o kadar zeki bir kadın ki, kimse Merve’nin zekasını azımsamaya kalkmasın. Kadın eğleniyor, rahat bırakın eğlensin. Fazıl Bey de yazabilir. Sanat sanat için midir? Sanat halk için midir?” şeklinde yanıt verdi.