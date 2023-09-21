Önceki gün Cihangir’deki bir mekandan çıkarken görüntülenen İrem Derici, arkadaşının doğum gününü kutladıklarını söyledi. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Atakan Işıktutan ile yollarını ayıran Derici, konuyla ilgili “Tam olarak ne diyebilirim ki. Açıklama yaptık aslında. Boş bir bahane gibi geliyor belki size ama ilişki demek birlikte vakit geçirmek demek. Ben işkolik birisiyim. O kadar düzgün ve iyi kalpli bir adam ki, işler pisleşmeden ve birbirimize hırçınlaşmadan ayrılık kararı aldık. O da yoğun çalışıyor ben de. Konserden geliyorum arka arkaya 3 veya 4 tane konserin ardından sevdiğin adama vakit ayıramıyorsun. Çünkü kolun bacağın tutmuyor yorgunluktan. Genelde benim ilişkilerim kavga ve gürültü ile bitiyor. Ben bu sefer böyle olsun istemedim çünkü çok değerliydi benim için. Hala da öyle. Onun iyiliği benim için çok önemli” açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz günlerde bir mekana eğlenmeye giden Işıktutan, İrem Derici’nin şarkısına eşlik ettiği anları sosyal medyada paylaşmıştı. 36 yaşındaki şarkıcı, bu konu hakkında ise “Kim hangi mekana gitse benim şarkılarım 12 yıldır her yerde. Ne kadar güzel bir hareket. Başkası olsa ego yapar ve mekanı terk eder. O yüzden bu kadar güzel andığım ve anacağım birisi kendisi. Çok mutlu oldum o videoyu izleyince. Biz ömür boyu görüşürüz de. Birisinin başına bir şey gelse ilk biz koşarız” dedi.