Şarkılarıyla olduğu kadar samimi tavırlarıyla da dikkat çeken İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Kartepe’de verdiği konserle sevenleriyle buluştu. Konser’den önce basın mensuplarıyla bir araya gelen popçu, kazandığını işine harcadığını söyleyerek “Gözlüğüm 99 TL, kürküm sahte” şeklinde konuştu.

Basın mensuplarının sevgilisi Cem Belevi ile ilgili sorusunun ardından ise Derici, “Daha ne yapayım, karlara sevdiğimi mi yazayım. Gerçekten çok seviyorum” cümleleriyle resmen aşkını ilan etti. Zayıfladığı fark edilen yıldız, konuyla ilgili “Sadece aşık olunca kilo veriyorum. 38 beden oldum. Çünkü aşığım” sözleriyle kilosunu da Cem Belevi’ye olan aşkına bağladı